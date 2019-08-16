Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla göçmen öldü Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar 514 göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl Amerika kıtasında 500'den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi. IOM Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, Amerika kıtasında yıl başından 14 Ağustos'a kadar yaşamını yitiren göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 514'e yükseldiğini söyledi. Kıtada geçen yıl ölen göçmen sayısının 384 olduğunu anımsatan Millman, Venezuela'daki siyasi krizin yarattığı "kargaşanın", bu yıl göçmen ölümlerinde görülen artışın büyük ölçüde sorumlusu olabileceğine işaret etti. Millman, IOM'un hayatını kaybeden göçmenlerden 89'unun Venezuelalı olduğunu doğruladığını aktardı. - 100'den fazlasının milliyetleri bilinmiyor Amerika kıtasında bu yıl yaşamını yitiren göçmenlerden 100'den fazlasının milliyetlerinin bilinmediğini vurgulayan Millman, ABD-Meksika sınırında göçmen ölümü oranında son 6 yılda fazla değişiklik bulunmadığını ifade etti. Millman, burada hala yaklaşık günde bir göçmenin hayatını kaybettiğini, 2019'daki rakama, ABD ve Meksika'daki gözaltı merkezlerinde ölen 11 göçmenin dahil edilmediğini sözlerine ekledi. Göçmenlerden 259'unun Karayipler'de geçirdikleri gemi kazalarında veya nehirleri aşmaya çalışırken boğularak, 65'inin otoyol kazalarında, diğerlerinin ise trenlerde susuzluktan, hastalıktan, tıbbi yardım alamamaktan yaşamını yitirdiği ve şiddete kurban gittiği kaydedildi.

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