Amerika karar verdi: Batı Balkanların sınırlarını 'donduruyor' açıklandı! Komiteye girecek, kabul etti

Batı Balkanlar'da yeni bir sınır değişikliği fikri ortaya atılırsa, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenmeyecektir. Washington'da, ABD'nin bölgedeki sınır değişikliği girişimlerini desteklemesini yasaklayan bir yasa tasarısı komitelerde değerlendirilmeye başlandı. Tasarıda ayrıca, ABD'nin Kosova ve Sırbistan arasında karşılıklı tanımaya dayalı nihai ve kapsamlı bir anlaşmaya varmaya kararlı olması gerektiği belirtiliyor.

"Batı Balkanlar Demokrasi ve İlerleme Yasası" ABD Kongresi ve Senatosu tarafından onaylanır ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanırsa, ABD dış politikasının Batı Balkanlar'da toprakların bölünmesini, ayrılmayı veya herhangi bir sınır değişikliğini desteklemeyeceğini taahhüt edecektir.

Yasa tasarısında Kosova ve Sırbistan'ın yanı sıra Bosna-Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'ne de vurgu yapılıyor.

ABD Batı Balkanlar Sınır Muhafaza Yasası'nda, "ABD, bölgedeki ulus devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözme aracı olarak, Batı Balkanlar'da etnik çizgiler boyunca toprak değişimi, ayrılıkçılık veya diğer sınır yeniden çizim biçimlerini destekleyen hiçbir politika izlemeyecektir" denildi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin ele alındığı yasa tasarısının 11. maddesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle 27 Şubat 2023'te varılan ilişkilerin normalleşmesine ilişkin mutabakatın hızla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu bölümün 4. maddesinde de nihai hedef olarak karşılıklı tanımadan söz edilmektedir.

ABD'nin tasarısında, "ABD, Kosova ile Sırbistan arasında karşılıklı tanımaya dayalı nihai ve kapsamlı bir anlaşmayı desteklemeye devam etmelidir" ifadesi yer alıyor.

Belge, 9 Ekim'de incelenmek üzere Dışişleri Komisyonu ve Adalet Komisyonu'na havale edildi.

Tasarının bir diğer bölümünde Rusya ve Çin'in bölgedeki nüfuzuna odaklanılıyor ve Dışişleri Bakanı ve ABD'li kurumların başkanlarından Balkanlar'daki kötü niyetli nüfuz konusunda 180 gün içinde rapor sunulması isteniyor.

Kosova ile Sırbistan arasında toprak değişimine ilişkin görüşmeler, Avrupa Birliği arabuluculuğunda yürütülen diyalogda birkaç yıl süren çıkmazın ardından 2018 yılı civarında daha yoğun bir şekilde başladı.

Fikir, özellikle Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu bölgeler ile Sırbistan'ın güneyindeki Arnavut çoğunluklu bölgelerin sınırlarının değiştirilmesini öngörüyordu.

Sırp yönetiminin ülkenin geri kalanından ayrılma girişimlerinde bulunduğu Bosna-Hersek'te de sınırların değiştirilmesi yönünde girişimler sürüyor.