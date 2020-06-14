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Dünya

Amerika iç savaşın eşiğinde!

ABD’de bir polisin siyahî bir vatandaşı boğarak katletmesinden sonra başlayan ırkçılık karşıtı eylemler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 10:09:00 -
Amerika iç savaşın eşiğinde!

Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde bazı eylemciler belediye ve meclis binalarını işgal ederek binalara ‘Seattle otonom bölgesi’ tabelası astı ve şehri özerk bölge olarak ilan etti. Seattle Valisi’nin de işin içinde olduğunu belirten Başkan Trump ise, “İç teröristlerin egemenliğine geçen şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil” dedi. Trump’ın paylaşımları sonrası Seattle’ın Capitol Hill bölgesinde eylemciler silahlanmaya başladı. Dünya üzerinde sivil silahlanma oranının en yüksek olduğu ülke ABD’deki kargaşaya ilişkin Akit’e konuşan ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, “ABD içerisinde var olan sivil silahlanma tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. Eylemciler arasında bulunan bu silahlı göstericiler polisle çatışmaya hazırlar. Bu kadar yüksek silahlanma oranı olan bir ülkede yaşanan bu eylemler en sonunda bir iç savaşa doğru gidebilir” dedi. TÜRPAV Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doğacan Başaran da, “Seattle’daki bir bölgenin göstericiler tarafından ‘Capitol Hill Özerk Bölgesi’ olarak ilan edilmesi ve buna karşılık Trump’ın göstericileri terörist olarak tanımlaması, bu ülkedeki çatışmaların dozunun artacağını göstermektedir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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