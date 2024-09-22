"Amerika Evsizler Devleti": ABD'deki evsiz sayısı rekora koşuyor

ABD'deki evsiz insan popülasyonu artmaya devam ederek ülke tarihinde yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda ilerliyor.

The Wall Street Journal tarafından toplanan ve incelenen ön verilere göre, kamp alanları ve sokaklardaki evsizlerle ilgili sayımlar 2023 yılına göre büyük ölçüde daha yüksek.

Bu veriler, şehirler, metropol alanlar ve geniş kırsal bölgeleri kapsayan 250'den fazla evsiz hizmeti veren kuruluştan geliyor. Journal'ın sayımı, şu ana kadar yaklaşık 550.000 evsiz insanı içeriyor ve bu rakam, geçen yıl rapor edilen evsiz sayısının yaklaşık %10 üzerinde.

Bu eğilim, ABD'nin 2023'te tahmin edilen yaklaşık 653.000 evsiz insan sayısını aşma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu sayı, hükümetin karşılaştırılabilir veriler raporlamaya başladığı 2007'den bu yana en yüksek sayı olacak.

Son sayıma, özellikle geçen yıl en yüksek evsiz popülasyon sayısını bildiren New York'un henüz 2024 verilerini açıklamayan yerlerden gelen eksik veriler de dahil olacak.

Teksas eyaletinden Chicago ve Denver'a otobüsle gönderilen göçmenler, bu şehirlere yerleşirilmesiyle sayının daha da artması bekleniyor. Uzun süredir yasal olarak barınma hakkına sahip olan New York'a da önemli sayıda göçmen geldi ve bu durum geçen yılki sayının artmasına neden oldu.

Son evsiz sayımları büyük ölçüde, ABD'nin yasa dışı sınır geçişlerinde rekor kırdığı Ocak ayında ve güney sınırında evsiz popülasyonundaki baskının azaldığı belirgin bir düşüşten önce yapıldı. Haziran ayından bu yana ise Chicago veya Denver'a göçmen otobüsleri gönderilmedi.

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