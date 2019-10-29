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Siyaset

Amerika, deşifre olmamak için susturdu! Önce kullanıyor sonra infaz ediyor

Hegemonyasını kirli işbirlikçileri vasıtasıyla sürdüren ABD, daha önce El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i şüpheli bir operasyonla ortadan kaldırdığı gibi yıllar sonra benzer bir taktiği terör örgütü DEAŞ’ın elebaşısı Bağdadi’ye de uyguladı.

2019-10-29 12:19:00 - 2019-10-29 12:19:32
Amerika, deşifre olmamak için susturdu! Önce kullanıyor sonra infaz ediyor

 Faruk Arslan  İstanbul 

Küresel şeytan ABD, dünyayı dizayn etmek için başvurduğu yöntemlerin deşifre olmaması için yargısız infazlar gerçekleştiriyor. El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i sırlarıyla birlikte etkisiz hale getiren ABD, terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’ye yönelik de aynı taktiği uyguladı. Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’i de düzmece bir mahkemenin sonucunda yargılayarak idam ettiren ABD, Libya lideri Muammer Kaddafi’yi de sorgusuz sualsiz linç ettirmişti. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar önemli açıklamalarda bulundu.

Suçlarını gizliyorlar

Hukukçu Hasan İlter, “Dünyanın en büyük terör örgütü ABD’dir. ABD kendi suçunun gün yüzüne çıkmasını engellemek için yargısız infazlara başvuruyor. ABD, samimiyse uluslararası kamuoyunun önünde yargılamaya giderdi. Gerçekler açığa çıkardı. ABD buna yanaşmadı” dedi. Son olayda da benzer bir uygulamaya gidildiğini kaydeden İlter, “DEAŞ terör örgüt liderini direkt öldürerek ya da öldürme süsü vererek sahneden çekti. Bu sayede çok kirli bir algı operasyonuna imza attı. Gerçekte ise teröriz-mle olan işbirliğini gizlemiş oldu” şeklinde konuştu.

Algı operasyonu

ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Nejat Özden, Bağdadi’nin öldürülmesinin ABD iç kamuoyuna yönelik algı operasyonu olduğunu ve klasik “kullan at” formülünün bir uygulamasın yaşandığını söyledi. Stratejist Nejat Özden, “Bağdadi hadisesinin algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Suriye’den çekilme konusunda Trump’ın ABD iç kamuoyunda aldığı eleştirileri dindirmeye dönük bir algı çalışması olabilir bu. Daha önce de ‘birkaç defa öldürülmüş’ olan Bağdadi konusunda henüz ortaya konulmuş net delil yok. Ayrıca DEAŞ ve Bağdadi gibi figürler İsrail’in güvenliği için bölgedeki devletlerin parçalara ayrılması için oluşturulmuş figürlerdir. Bu figürleri kullanıp sonrasında kaldırıp çöpe atabiliyorlar” dedi.

Yıllar sonra bir ‘mayın eşeği’ hikayesi daha

Özden, “Terör örgütleri ve terör liderleri mayın eşekleridir. Mayın eşekleri ne amaçla kullanılır? Sınırlarda kaçakçılık yapmak isteyen birileri mayın eşeklerini önden sürerler. Gözden çıkarılan eşekler mayınlı araziden geçirilir, eğer gümlemeden orayı geçmiş olursa ayak izleri takip edilmek suretiyle o arazi geçilmiş olur. Bölgemizde ihya edilmiş terör örgütlerinin görevi de mayın eşekliği yapmaktır. Bölgenin işgal edilebilmesi için kullanılan mayın eşekleridir. Görevleri bitince kaldırılıp çöpe atılıyorlar. Ebubekir Bağdadi hikayesi de bana göre böyle bir hikayedir” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

dumanlı

Kullanılan insanları çok olan toplumlarda kullanılmaya müsaittir. O nedenle kullanılan insanların öldürülmesi gereksizdir. Haber ve yazılara yapılan yorumları okuduğumuzda haberde fotoğrafını koyduğunuz kişileri savunan bir çok okuyucunuzda var.
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LEVENT

Kaddafi’ye biz de saldırdık. Adamın bize sadece iyiliği olmuştu. Barış harekatında bize destek olan tek ülke ve liderdi. Menderes’in Cezayir’e karşı Fransa’yı desteklemesi gibi bir yanlış oldu.
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