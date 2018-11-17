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Amerika borsası karışık seyretti

New York borsasında endeksler, piyasanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20
Amerika borsası karışık seyretti

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,49 artışla 25.413,22 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kazançla 2.736,27 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.247,87 puana geriledi.

Güne düşüşle başlayan Dow Jones ve S&P endekslerin yükselmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tıkanan ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:20
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