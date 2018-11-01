Amerika başkanı Donald Trump, orduyu harekete geçirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmen kervanının ülkeye girişine kesinlikle izin vermeyeceklerini, bunu sağlamak için de ABD-Meksika sınırına 10-15 bin asker yollayabileceğini söyledi.

7 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen kervanının çok tehlikeli olduğunu savunan Trump Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kimse içeriye girmeyecek, girmelerine izin vermeyeceğiz. Meksika'da bu insanların çıkardığı sorunlara bakarsanız, ne kadar tehlikeli olduklarını görürsünüz" dedi.

ONLAR BÜYÜK BİR TEHLİKE

ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yaptığı yardımları kesmeyi ciddi olarak ele aldığını da belirten Trump, "Onlar Amerikan halk için hiçbir şey yapmıyorlar. Göçmenlik konusu çok büyük ve tehlikeli bir konu. Bizim refah düzeyimizde olmayan bu insanların ülkemize girmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

ÜLKEYE KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ

Göçmen kervanındaki binlerce kişinin tren, otobüs, kamyon gibi araçlarla ABD'ye doğru ilerlediklerini söyleyen Trump, "Biz hazırlıklı olacağız. Kimseyi ABD'ye sokmayacağız. Bundan sonra gözaltına alınanlar serbest bırakılmayacak. Serbest bırakılanlar, hiçbir zaman mahkemeye çıkmak için geri dönmediler. Gerekirse çadır kentler kuracağız, ama serbest bırakmayacağız. Yıllardır uygulanan politikalar yüzünden hali hazırda ABD'de 25-30 milyon yasadışı göçmen var. Artık bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Çok tehlikeli ve kendi yurttaşlarımıza haksızlık bu" diye konuştu.

YASAL YOLLARLA GELSİNLER

Kendisinin iş başına gelmesinden bu yana Amerikan şirketlerinin yatırımlarını yeniden ABD'ye yönlendirdiklerini söyleyen Trump, bu şirketlerin çalışacak insan gücüne ihtiyacı olduğunu, ABD'ye gelecek kişilerin yasal yollarla gelmelerini istediğini söyledi. Trump, "Ben insanların bizim ülkemize gelmelerini istiyorum. Ama bu yasal yollarla olmalı ve liyakata dayanmalı. Ülkemiz güvende olmalı. Başta kadınlar olmak üzere insanlar bu kişilerin kontrolsüz bir biçimde ülkemize akın etmelerini istemiyorlar" dedi.