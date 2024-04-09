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Teknoloji Amerika ambargo koydukça daha çok güçleniyorlar! Huawei’den yeni modelini tanıttı
Teknoloji

Amerika ambargo koydukça daha çok güçleniyorlar! Huawei’den yeni modelini tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 09:10:00 - 2024-04-09 09:58:07

Huawei Watch 4 Pro Space Exploration akıllı saat modeli tanıtıldı.

Şirket ayrıca Watch GT 4 Grass Green’i de görücüye çıkardı. Çin’de görücüye çıkarılan Watch GT 4 Pro temelli yeni akıllı saat modeli Huawei Watch 4 Pro Space Exploration, tanıdık ancak oldukça şık bir tasarıma sahip. Çizilmeye çok dayanıklı safir cam, özel tasarlanan sağlam bir titanyum gövde ve seramik çerçeve üzerine kurulan yuvarlak formdaki ürün, Ultra-Wideband (UWB) temelinde Çin’de satılan belirli otomobil modellerinin anahtarı olabiliyor.

Çin’de yaklaşık 691 dolardan satılacak ürün, 68 gram ağırlığında ve 1,5-inç 466×466 piksellik bir renkli AMOLED ekran taşıyor.

HarmonyOS 2.0 temelli model, Android yanında iPhone’larla da kullanılabiliyor ve en üstte 21 günlük batarya ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda 5 günü görebildiği açıklanan akıllı saat, elbette sudan etkilenmiyor ve çok ciddi derinliklere kadar indirilebiliyor. Watch GT 4 Grass Green ise uzun süre önce tanıtılan saate sadece bir yeşil dokunuşu getiriyor.

Şirketten son dönemde gelen en etkileyici saatlerden birisi, Türkiye’de de satılan Huawei Watch Ultimate Design olmuştu. Bu saat için firma şunları aktarmıştı: “Watch Ultimate Design, %75 altın içeriğini korumayı başaran benzersiz bir metal element oranından oluşan 18K altın alaşımından yapılmıştır. Saatin çerçevesi, sıcak bir seramik kalıpta gelişmiş işçilikle gerçekleştirilen altın kakma teknolojisi ile elle kakılan altı özel bölümden oluşuyor. Saatte ayrıca PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) kaplama teknolojisi kullanılarak altın kaplama bir çerçeve ölçeği eklenmiştir.
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Bunu takiben, kusursuz bir buzlu doku üretmek için üç turlu, 5 mikron seviyesinde bir lazerleme işlemiyle akıllı saatin dış yüzeyine süslü karakterlerin kazındığı bir lazer kazıma işlemi uygulanıyor. Vakum iyon kaplama teknolojisiyle altın eklendikten sonra altın tozu etkisi yaratmak için çukur baskı deseni uygulanıyor. “

 

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