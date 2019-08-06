Amenore | Regl görememe hastalığı nedir?

Adet gecikmesinin birçok sebebi olabilir. Yapısal bozukluklar birincil amenorenin oluşumunu destekler. Hipofiz bezi ya da tiroit bezindeki sorunlar ikincil amenoreye neden olabilir.

Adet görememe durumu, ciddi gibi görünmesede, çok sık tekrarladığı sürece birçok hastalığı beraberinde getirir. Bu durum hormonal değişikliklerle ilişkilendirildiğinde kemik yoğunluğunuzu etkileyerek kırılma ve kemik erimesi riskini artırabilir.

İlk kez adet gören bir genç kızın, gecikme yaşaması doğal olabilir. Fakat bu süreç devam ediyor ve düzene girmiyorsa, en kısa süre içerisinde, bir uzmana başvurması gerekir.

Amenorenin sebepleri

Kilo alıp vermek

Hastalıklar

Derin stres

Aşırı egzersiz ve yorgunluk

Menepoz başlangıcı

Ektopik gebelik

Emzirme

İlaçlar

İkincil amenorenin sebepleri

Obezite

Yetersiz beslenme

Anoreksiya nevroza

Aşırı kilo kaybı

Çok fazla egzersiz yapılması

Polikistik over sendromu

Rahim ya da yumurtalık kanseri

İyi huylu yumurtalık kistleri

Rahimde genişlemeden ya da kürtajdan dolayı oluşan yaralanmalar

Yumurtalıkların ya da rahmin alınması

Tiroit bezlerindeki sorunlar

Hormon dengesizlikleri

Stres ya da depresyon

Antipsikotikler gibi bazı ilaçların kullanılması

Eğer bu durumlara bağlı adet gecikmesi yaşıyorsanız, kendinize bir plan uygulayarak, sorunu çözmeniz mümkün olabilir. Bunun dışında, uzmana danışarak, ilaç tedavisi ya da bitkisel yöntemlerde kullanabilirsiniz.