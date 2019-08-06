Amenore | Regl görememe hastalığı nedir?
Adet döneminizin düzene girememesi ve nedenlerine dair aklınızda kalan soruları, bu haberde bulmanız mümkün.06 Ağustos 2019 Salı 22:28
Adet gecikmesinin birçok sebebi olabilir. Yapısal bozukluklar birincil amenorenin oluşumunu destekler. Hipofiz bezi ya da tiroit bezindeki sorunlar ikincil amenoreye neden olabilir.
Adet görememe durumu, ciddi gibi görünmesede, çok sık tekrarladığı sürece birçok hastalığı beraberinde getirir. Bu durum hormonal değişikliklerle ilişkilendirildiğinde kemik yoğunluğunuzu etkileyerek kırılma ve kemik erimesi riskini artırabilir.
İlk kez adet gören bir genç kızın, gecikme yaşaması doğal olabilir. Fakat bu süreç devam ediyor ve düzene girmiyorsa, en kısa süre içerisinde, bir uzmana başvurması gerekir.
Amenorenin sebepleri
- Kilo alıp vermek
- Hastalıklar
- Derin stres
- Aşırı egzersiz ve yorgunluk
- Menepoz başlangıcı
- Ektopik gebelik
- Emzirme
- İlaçlar
İkincil amenorenin sebepleri
- Obezite
- Yetersiz beslenme
- Anoreksiya nevroza
- Aşırı kilo kaybı
- Çok fazla egzersiz yapılması
- Polikistik over sendromu
- Rahim ya da yumurtalık kanseri
- İyi huylu yumurtalık kistleri
- Rahimde genişlemeden ya da kürtajdan dolayı oluşan yaralanmalar
- Yumurtalıkların ya da rahmin alınması
- Tiroit bezlerindeki sorunlar
- Hormon dengesizlikleri
- Stres ya da depresyon
- Antipsikotikler gibi bazı ilaçların kullanılması
Eğer bu durumlara bağlı adet gecikmesi yaşıyorsanız, kendinize bir plan uygulayarak, sorunu çözmeniz mümkün olabilir. Bunun dışında, uzmana danışarak, ilaç tedavisi ya da bitkisel yöntemlerde kullanabilirsiniz.
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