THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne naklettiler

Silahla yüzünden yaralanan bir hastaya kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu nakledildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne naklettiler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, silahla yüzünden yaralanan hastaya kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu nakledildi.

Denizli'de, silahla yüzünden yaralanan hasta, PAÜ Hastanesindeki ameliyatla kalça kemiğinden çene yapılarak sağlığına kavuştu. Üniversiteden yapılan açıklamada, geçen haziran ateşli silah yaralanması nedeniyle çene kemiği ve yüzü parçalanan Mehmet Türken isimli hasta, PAÜ Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alındı. Doktor öğretim üyeleri Hakan Özcan ve Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip tarafından 4 saat süren ameliyatla Mehmet Türken'in kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu yüzüne nakledildi.

Ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Türken, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgen Kıvanç, "Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastamıza yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikro cerrahi yöntemle naklettik. Hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi." ifadelerini kullandı.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de Türkiye'de nadir yapılan bu başarılı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek ameliyatta görev alan ekibi tebrik etti.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK Ankara yurtları
    1. KYK Ankara yurtları
    2. Türkiye'den ABD'ye dev misilleme!..
    3. Katar kesenin ağzını açtı, dolar..
    4. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi..
    5. Adıyaman'da otomobil ile minibüs..
    6. Balıkesir merkezli FETÖ/PDY..
    7. İbrahim Kalın'dan 'Katar' açıklaması
    8. Cumhuriyet'in fırıldak muhabiri BİM'in..
    9. Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar..
    10. Trabzonspor'a şok! Transfer iptal oldu
    11. Orhan Erzurum İYİ Parti'den istifa etti!
    12. Dibi yanmış tencere temizlemek için..
    13. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    14. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. ÇAYKUR'dan üreticiye bayram öncesi..
    17. İşte tuzun bilinmeyen faydaları
    18. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    19. Silivri sahilinde büyük panik! Havaya..
    20. Bunun adı şerefsizlik! Kedinin dört..
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız