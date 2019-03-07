Amedsporlu Mansur Çalar futboldan ömür boyu men edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar’a Sakaryasporlu futbolculara saldırısı sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı. Açıklanan kararlarda geçtiğimiz hafta TFF 2. Lig’de oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor müsabakasında olaylar çıkmış ve Amed futbolcusu Mansur Çalar’ın Sakaryasporlu futbolculara kesici aletle saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Çalar’a sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK’nın aldığı kararlar ise şöyle:







“Ankaragücü Kulübünün, 01.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada Ankaragücü Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,







Beşiktaş’ın, 02.03.2019 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Fenerbahçe’nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,







Çaykur Rizespor’un, 02.03.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir tribün, Migros G, H, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine

Aynı müsabakada Rizespor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,







Bursaspor Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BursasporKulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Konyaspor Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kule site kuzey üst D, E, F, GÜNEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Göztepe’nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY SİTE KUZEY ÜST A, C ve KULE SİTE KUZEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,







Yeni Malatyaspor Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,







BB Erzurumspor Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasın







Galatasaray’ın, 03.03.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,







Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Mansur Çalar’ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 yıl müsabakalardan men ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 95/1. Maddesi uyarınca Sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”