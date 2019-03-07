Amedsporlu Mansur Çalar futboldan ömür boyu men edildi
PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar’a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi.
07 Mart 2019 Perşembe 16:27
PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar’a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi.
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