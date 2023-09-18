Amedspor'dan Yılmaz Güney çıkışı! Futbol dışında her yerdeler...
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, 68 Aksarayspor galibiyetini Yılmaz Güney'e adadıklarını açıkladı.
Futbol dışında her alanda varlık gösteren Amedspor'dan yine tepki çeken bir çıkış geldi.
Taraftarlarının tribünleri bölücü faaliyetler için kullandığı Amedspor, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda 68 Aksarayspor ile karşılaştı.
Diyarbakır temsilcisi Aksaray'dan 2-1'lik galibiyetle döndü.
Amedspor'un Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, Aksaray galibiyetini son günlerin tartışılan ismi Yılmaz Güney’e adadıklarını açıkladı.
Savcı katili Yılmaz Güney son günlerde Ferah Zeynep Abdullah’ın “kadına şiddet uyguluyordu” sözleriyle yeniden gündeme geldi.
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