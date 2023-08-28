Amedspor'dan ilk haftada ilk vukuat! İstiklal Marşı'na saygısızlığa 11 gözaltı
Ligdeki ilk maçında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan Amedsporlu 11 taraftar gözaltına alındı.
Diyarbakır'da dün oynanan Amedspor-Denizlispor maçında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle 11 Amedspor taraftarı gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen taraftarlar, bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
Adli kontrolle serbest kalmaları istemiyle hakimliğe sevk edildiler!
"Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” suçundan savcılığa sevk edilen 11 kişi, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Taraftarların hakimlikteki işlemleri sürüyor.
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