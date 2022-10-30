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Spor Amedspor nerede olay orada! İstanbul'da tribüne alınmayınca arbede çıkarttılar
Spor

Amedspor nerede olay orada! İstanbul'da tribüne alınmayınca arbede çıkarttılar

Bursaspor maçında "Kürdistan" sloganları atıp, arbede çıkartan Amedspor'a taraftarsız oynama cezası verilmişti. Amedspor taraftarı Esenler Erokspor maçında da tribüne alınmayınca provokatif olaylar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 16:33:00 -
Amedspor nerede olay orada! İstanbul'da tribüne alınmayınca arbede çıkarttılar

 Yeniakit.com.tr 

Amedspor taraftarı Esenler Erokspor maçına alınmayınca provokatif olaylar yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi bugün İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Maça kabul edilmediler

İstanbul’daki karşılaşma öncesi toplanan Esenler İlçe Spor Güvenlik Kurulu, geçmiş yıllarda yaşanan bazı olayları gerekçe göstererek Amedspor taraftarı için tribüne girme yasağı kararı aldı.

Bursaspor müsabakasından sonra taraftarın 2 maça alınmaması cezasından sonra, İstanbul'da da taraftar maça alınmadı. Amedspor taraftarları maç öncesinde karar karşısında yine arbede çıkarttı.

Suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar

Öte yandan Amedspor yönetimi, Esenler İlçe Spor Güvenlik Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, ligin 12’nci haftasında yarın saat 14.00’da deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

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