Amedspor nerede olay orada! İstanbul'da tribüne alınmayınca arbede çıkarttılar
Bursaspor maçında "Kürdistan" sloganları atıp, arbede çıkartan Amedspor'a taraftarsız oynama cezası verilmişti. Amedspor taraftarı Esenler Erokspor maçında da tribüne alınmayınca provokatif olaylar yaşandı.
Yeniakit.com.tr
Amedspor taraftarı Esenler Erokspor maçına alınmayınca provokatif olaylar yaşandı.
Diyarbakır temsilcisi bugün İstanbul deplasmanında Esenler Erokspor'a konuk oldu.
Maça kabul edilmediler
İstanbul’daki karşılaşma öncesi toplanan Esenler İlçe Spor Güvenlik Kurulu, geçmiş yıllarda yaşanan bazı olayları gerekçe göstererek Amedspor taraftarı için tribüne girme yasağı kararı aldı.
Bursaspor müsabakasından sonra taraftarın 2 maça alınmaması cezasından sonra, İstanbul'da da taraftar maça alınmadı. Amedspor taraftarları maç öncesinde karar karşısında yine arbede çıkarttı.
Suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar
Öte yandan Amedspor yönetimi, Esenler İlçe Spor Güvenlik Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, ligin 12’nci haftasında yarın saat 14.00’da deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.