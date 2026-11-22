Amedspor karıştı! Diagne’den taraftara: Teknik direktörümüz yalancı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi'nin "Milli aradan sonra takıma dönmedi. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum" dediği Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından taraftara seslenerek hocalarının yalancı olduğunu söyledi. Paylaşım sonrası Amedspor karıştı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi.
Teknik direktör Besnik Hasi, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin milli aradan sonra takıma dönmediğini ve şu an nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.
DİAGNE'DEN CEVAP
Hasi'nin bu sözlerinin ardından Diagne, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Senegalli futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak."
Amedspor taraftarlarına da seslenen Diagne, "Onların sözlerine inanmayın" dedi.