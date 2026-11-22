Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi.

Teknik direktör Besnik Hasi, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin milli aradan sonra takıma dönmediğini ve şu an nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

DİAGNE'DEN CEVAP

Hasi'nin bu sözlerinin ardından Diagne, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Senegalli futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Her şeyi biliyorlar; evde olmamın nedenini de. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın; gerçek yakında ortaya çıkacak."

Amedspor taraftarlarına da seslenen Diagne, "Onların sözlerine inanmayın" dedi.