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Amedspor jiletçi Mansur Çalar'ı savundu!

2. Lig ekiplerinden Amedspor, Sakaryaspor maçında ‘rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak' suçundan futboldan men edilen Mansur Çalar'a ilişkin açıklama yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 15:34
Amedspor jiletçi Mansur Çalar'ı savundu!

Amedspor, kaptanlarının ömür boyu men cezası almasına ilişkin açıklama yayımladı. Kulüp, kararın siyasi nedenlerle alındığını söyledi. Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “Siyasetinizi spora bulaştırmayın. Futbol ile siyaset bir arada gidemez. PFDK’nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir” dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Sakaryaspor maçında ‘rakip takım oyuncularını elindeki kesici aletle yaralamak' suçuyla futboldan men edilen Mansur Çalar'la ilgili açıklama yaptı.

PFDK'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan ömür boyu men etme cezasına ilişkin Talaytepe Tesisleri'nde yapılan basın açıklamasında Amedspor Başkanı Ali Karakaş, ‘siyasi saiklerle verilen karara itiraz edeceklerini' söyledi.

Açıklanan disiplin kurulu kararına göre kulüp, 1 iç saha maçında seyircisiz oynama ve 15 bin lira para cezası, Mansur Çalar'a futboldan men ve 25 bin lira para cezası, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maçtan men ve 2 bin 400 lira para cezası, Muhlis İstemi'ye ise 5 resmi maçtan men ve 3.bin lira para cezası verildi. Çalar'ın futboldan men edilmesi sonrası taraftarlar takımın tesislerinde toplandı ve kararı protesto etti.

Jiletçi oyuncuyu korudular

Amedspor Kulübü Genel Sekreteri Bülent Oğuz, Oğuz, PFDK'nin, Başakşehir-Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itip kırmızı kart gören, daha sonra da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruk atan Arda Turan'a yalnızca 16 maç ceza vermekle kalındığını hatırlatarak, elinde herhangi bir kesici veya delici teçhizat olmamasına rağmen sporcuları hakkında Sakaryaspor oyuncularını ‘jiletledi' diye ömür boyu futboldan men kararı verildiğini kaydetti.

"İtiraz edeceğiz"

Amedspor Kulüp Başkanı Karakaş da kararın siyasi saiklerle alındığına dikkat çekti. Karakaş, "PFDK'nin almış olduğu karar tarafsız ve adaletli değildir. Çok açıktır ki bazı kişilerin talimatları doğrultusunda alındı. PFDK'nin bu kararını geri çekmesi için bir hafta süresi var. Umut ediyoruz ki verdiği yanlış kararın farkına varır ve bu acımasız kararından vazgeçer. Yine bizim itiraz etmemiz için belli bir süre var. İtirazımızı yapacağız. PFDK kararından vazgeçmezse konuya yargıya taşıyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:34
  1. Sivas
  2. Sakarya
  3. Mansur Çalar
  4. Amedspor

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