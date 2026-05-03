  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'nın kirli ittifakı çöküyor! ABD, Avrupa'dan desteğini çekmeye başladı Hamas, İsrail'in kalleş planını ifşa etti İsrail destekçisi Burger King, fakir görüntüleri yüzünden ana kıza servisi reddetti! İsrail yanlısı firmadan başka ne beklenir! Seçime CHP'lilerin provokasyonu gölge düşürdü... Yeni Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı belli oldu Zelenski rest çekti: Yunanistan’ı şok eden Türkiye şartı Basın açıklamasında sarf etmişti! Aykut Erdoğdu'nun eşinin skandal sözlerine soruşturma Türkiye lazer silahını aktif etti: Sonrasında öyle şeyler oldu ki... Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu! Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!
Spor Amedspor, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı
Spor

Amedspor, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amedspor, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’da binlerce taraftarın katıldığı büyük bir coşkuyla karşılandı. Havalimanından başlayan kutlamalar, Nevruz Parkı’nda gece boyunca sürdü.

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi Diyarbakır’da büyük sevinç yarattı. Sezonun son haftasında deplasmanda aldığı sonuçla üst lige çıkmayı başaran Diyarbakır temsilcisi, kente dönüşünde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Uçakla Diyarbakır Havalimanı’na gelen takım kafilesi, burada ellerinde bayraklarla bekleyen çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Havalimanında oluşan kalabalık, Süper Lig sevincini marşlar ve tezahüratlarla kutladı.

 

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler takımı ve yöneticileri, uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla havalimanında Iğdır'dan gelen takımı karşıladı.

 

Daha sonra otobüse binen futbolcu ve yöneticiler, uzun bir araç konvoyu eşliğinde merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'na geçti.

Daha sonra otobüsteki futbolcular, taraftarları selamladı.

 

Diyarbakır ekibinin, Süper Lig'e yükselmesini coşkuyla kutlayan taraftarlar, alanda halay çekti, meşale yaktı ve havai fişek gösterileriyle takımlarının sevincine ortak oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23