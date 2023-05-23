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Gündem Amedspor Başkanvekili Elaldı cezaevine gönderildi!
Gündem

Amedspor Başkanvekili Elaldı cezaevine gönderildi!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:51:00 - 2023-05-23 21:59:38
Amedspor Başkanvekili Elaldı cezaevine gönderildi!

Diyarbakır'da gözaltına alınan Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ve beraberinde gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig ekiplerinden Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ve birlikte gözaltına alındığı 6 yakınından biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Tehdit' iddiasıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Elaldı ve 6 yakını emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ümit Özdağ ile birbirlerine karşılıklı tehditler savurmuşlardı!

Elaldı son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile sosyal medya platformu Twitter'da sert bir tartışma yaşamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Amedpsor ismine yönelik “Size söz veriyorum. Türkiye'de liglerde Amedspor diye bir takım olmayacak” demişti. Sosyal medya hesabından Özdağ’ın videosunu alıntılayan Elaladı ise “Amed diye bir takım var mı, yok mu, gel Diyarbakır’a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel, bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim. Biz tek siz hepiniz… Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka su ile çalkala sonra ağzına al Amedi” karşılığını vermişti.

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