Amedspor Afyonspor maçına seyircisiz çıkacak!
Bursaspor deplasmanı olaylı geçen Amedspor, ligin 24'üncü haftasında ev sahipliği yapacağı Afyonspor maçına seyircisiz çıkacak.
Amedspor, bu hafta Diyarbakır'da ağırlayacağı Afyonspor maçına seyircisiz çıkacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor, ligin 24’üncü haftasında Pazar günü saat 14.00’te kendi sahasında Afyonspor ile karşılaşacak.
Amedspor ligin 21’inci haftasında kendi sahasında Şanlıurfaspor ile oynadığı maçta, saha içinde çıkan olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.