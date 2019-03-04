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Amed Spor'un 'jiletli' futbolcusu Mansur Çalar, serbest bırakıldı

Hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcuyu kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Amed futbolcusu Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
Amed Spor'un 'jiletli' futbolcusu Mansur Çalar, serbest bırakıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

Kulüp Başkanı Ali Karakaş'tan açıklama

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, kulüpte düzenlediği basın toplantısında, sahalarda toplumu ayrıştıracak, kin ve nefret oluşumuna yol açacak davranışları kınadıklarını, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini dilediklerini söyledi.

Karakaş, oyuncuları Çalar'ın karşılaşma öncesi seremoni sırasında elindeki jiletle rakip takımın 4 oyuncusunu yaraladığı iddiasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir jilet ve yaralama varsa karşı takımın oyuncuları neden buna itiraz etmediler? 90 dakika oynadıktan sonra neden bu itirazı yaptılar? Bu da manidardır ve cevaplanması gereken bir sorudur. Jilet gayet sivri bir alettir. Birinin yüzüne jiletle müdahale ederseniz harıl harıl kan akacağını düşünüyorum. Mansur Çalar, rakip takımın sarı saçlı oyuncusunun yüzüne elini vurduğunda o da gülümsüyor. Herhangi bir irkilme yok. Yine 21 numaralı kaptanlarına arkadan müdahale ettiğinde herhangi bir irkilme yok."

Ligdeki puan tablosu ve sıralamaya da değinen Karakaş, "Sporda kaybedersiniz de kazanırsınız da. Bu, sporun doğasında var. Sakaryaspor, şampiyonluğa oynayan bir takım. Oynadıkları bu maçta şampiyonluk hedeflerinden uzaklaştılar ama bu maçı tekrar oynatmak için böyle aslı olmayan, yalan beyanlarla kulübümüzü ve oyuncumuzu hedef alan açıklamalar tarafımızdan kabul edilmeyecek bir durum. 3 puan uğruna böyle bir gerginlik, düşmanlık yaratma hakkınız yoktur." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:28
  1. Mansur Çalar
  2. TFF 2. Lig Beyaz Grup
  3. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş
  4. 3. Sulh Ceza Hakimliği
  5. Diyarbakır Stadı
  6. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı
  7. Amed Sportif Faaliyetler
  8. Sakaryaspor
  9. Huzur Polis Merkezi
  10. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  11. adli kontrol
  12. yurt dışına çıkış yasağı

YORUM YAZ

  • AslanAslan45 dk önce
    Sozde topcusu bile pkkli terorist
  • Hmz Hmz 1 sa önce
    Bu nasıl iş? Görüntüleri bile mevcut. Demek ki Yöneticileri de işin içinde. TFF, derhal bu kulübü ve yönetici ve futbolcularını futboldan men ve hapis cezası verilmeli
  • HadiHadi1 sa önce
    Kapatın şu münafık kafir sever takımı
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    NE DEMİŞLER TC ADALEŞİ ŞEY ADALETİ PARANIN ŞEY MÜLKÜN TEMELİDİR. YAŞASIN ADA LEŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ İÇİ LEŞ GİBİ KOKUYOR. İYİKİ HAKİM OLMAMIŞIM YOKSA MESLEĞİMİ SORDUKLARINDA , UTANCIMDAN MİLLETİN YÜZÜNE BAKIPTA HAKİMİM DİYEMEZDİM.

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