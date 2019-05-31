0553 313 94 23

Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri umut veriyor

TFF 2.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri umut veriyor

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in alt yapı takımları ortaya koydukları başarılarla gelecek için umut veriyor.


Geçen sezon alt yapıdan A takıma yükselen oyuncularla dikkat çeken yeşil kırmızılı beyazlı takım,gençler kategorisindeki liglerde üst üste başarılar elde ediyor. Gelişim liglerinde 5 yaş grubunun 4’ünde bölge şampiyonu olan Diyarbakır temsilcisi, U14 takımı da geçtiğimiz günlerde bölge şampiyonu olarak Türkiye’de son 20 takım arasına kalmayı başarmıştı.


Amed Sportif Faaliyetler’in U13 takımı ise Diyarbakır liginde fırtınalar estiriyor. U13 takımı, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak şampiyonluk için avantaj elde etti. Yarıştaki önemli rakiplerinden DSİ Spor’u 3-1 mağlup eden yeşil kırmızılı beyazlı takım, kalan 5 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.


Antrenör Erhan Ölker, amaçlarının günü birlik başarılar olmadığını söyledi. Ölker, Diyarbakır başta olmak üzere Türk futboluna yetenekli futbolcular kazandırmak istediklerini belirtti. Ölker, belirledikleri hedef doğrultusunda hem önemli başarılar elde ettiklerini hem de iyi sporcular yetiştirdiklerini kaydetti. Ölker, şöyle dedi:


“Bizim önceliğimiz sporcu yetiştirmektir. Başarı ikinci plandadır. U13 takımımızda gelecek vaat eden yetenekli oyuncularımız var. Onların Türk futboluna kazandırılması için mücadele ediyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
    1. Öğrenciler huzurevi sakinlerini..
    2. İstanbul Havalimanı ilk Ramazan..
    3. İlk Türk Atom Mühendisi Millet..
    4. TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir..
    5. “Uluslararası Yılın En İyi Motoru”..
    6. Hindistan'ın "önce komşuluk"..
    7. 27 bin 500 öğrenciye sigaranın..
    8. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    9. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    10. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    11. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    12. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    13. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    14. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    15. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    16. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    17. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    18. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    19. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    20. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    21. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    22. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    23. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    24. Hayata 4 gün tutunabildi
    25. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    26. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    27. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    28. Polis ve savcı tepkiye göre..
    29. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    30. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı