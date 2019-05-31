Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri umut veriyor

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in alt yapı takımları ortaya koydukları başarılarla gelecek için umut veriyor.

Geçen sezon alt yapıdan A takıma yükselen oyuncularla dikkat çeken yeşil kırmızılı beyazlı takım,gençler kategorisindeki liglerde üst üste başarılar elde ediyor. Gelişim liglerinde 5 yaş grubunun 4’ünde bölge şampiyonu olan Diyarbakır temsilcisi, U14 takımı da geçtiğimiz günlerde bölge şampiyonu olarak Türkiye’de son 20 takım arasına kalmayı başarmıştı.

Amed Sportif Faaliyetler’in U13 takımı ise Diyarbakır liginde fırtınalar estiriyor. U13 takımı, oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak şampiyonluk için avantaj elde etti. Yarıştaki önemli rakiplerinden DSİ Spor’u 3-1 mağlup eden yeşil kırmızılı beyazlı takım, kalan 5 maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Antrenör Erhan Ölker, amaçlarının günü birlik başarılar olmadığını söyledi. Ölker, Diyarbakır başta olmak üzere Türk futboluna yetenekli futbolcular kazandırmak istediklerini belirtti. Ölker, belirledikleri hedef doğrultusunda hem önemli başarılar elde ettiklerini hem de iyi sporcular yetiştirdiklerini kaydetti. Ölker, şöyle dedi:

“Bizim önceliğimiz sporcu yetiştirmektir. Başarı ikinci plandadır. U13 takımımızda gelecek vaat eden yetenekli oyuncularımız var. Onların Türk futboluna kazandırılması için mücadele ediyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız.”