Amed Sportif Faaliyetler’de sorunlar aşılamıyor

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de, yaşanan maddi sorunlar bir türlü aşılamıyor.

İçinde bulunduğu maddi krizi aşmak için çareler arayan yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, yönetime maddi açıdan katkı sağlayabilecek isimler alıp, yola devam etmeyi planlıyor. Almanya’da yapılan destek gecesinde umduğunu bulamayan, kent içindeki ve kent dışındaki girişimlerden de şu ana kadar olumlu sonuç alamayan yönetim, geçen sezondan kalma borçları ödeyemiyor ve yeni sezon için de bütçe oluşturmakta zorlanıyor. Yaşanan zorlukların aşılması için birçok senaryonun gündeme geldiği Amed Sportif Faaliyetler’de, birinci olarak maddi sorunların acil çözümü için yönetime paralı ve güçlü isimlerin alınması oldu. Bu konuda birçok isimle temasa geçildi, İstanbul ve Ankara’da yaşayan Diyarbakırlı iş adamlarına konunun aktarıldığı belirtildi. Yapılan görüşmelerin neticesinin de önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniliyor.

Bir başka senaryo ise yönetime Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Büyükşehir Belediyesi’nin kontenjanından isimler alarak mali açıdan güçlü bir liste oluşturmak. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili olarak bazı toplantılar yapılacağı ifade ediliyor. Bu iki senaryonun ağırlık kazandığı Amed Sportif Faaliyetler’de önemli gelişmelerin yaşanması bekleniliyor.