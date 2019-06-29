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Amed Sportif Faaliyetler’de kongre heyecanı

TFF 2.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:14
Amed Sportif Faaliyetler’de kongre heyecanı

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak kongrede, yeni yönetimin göreve gelmesi bekleniliyor. Metin Kılavuz’un başkanlığında yeni bir yönetimin iş başına gelmesine kesin gözüyle bakılan kongre saat 14.00’da başlayacak. Kentteki yerel yönetimler, iş çevreleri, STKlar ve spor taban birliklerinin üzerinde durduğu bazı isimlerin, yeni yönetimde yer alması bekleniliyor. Metin Kılavuz’un başkanlığında gerçekleşen yeni oluşumun Büyükşehir Belediyesi ve DTSO başta olmak üzere STK’lar tarafından desteklendiği ifade ediliyor.


Metin Kılavuz önderliğinde oluşacak yeni yönetimde, Ali Karakaş başkanlığındaki eski yönetimden bazı isimlerin de göreve devam etmesi bekleniliyor. Yarın yapılacak kongrenin hemen ardından yeni yönetimin başta teknik direktör sorunu olmak üzere, futbolcu transferlerine yöneleceği kaydedildi. Kadroda yer alan futbolcularla tekrar görüşülüp anlaşılmasının ardından yeni yönetimin dış transfere ağırlık vermesi bekleniliyor.


Yeni sezon devre arası kamp çalışmalarının da göreve gelecek teknik heyetin belirleyeceği tarihte yapılması planlanacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:14
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