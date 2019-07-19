0553 313 94 23

Amed Sportif Faaliyetler U13’te şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetler’in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:17
Amed Sportif Faaliyetler U13’te şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetler’in U13 takımı, Diyarbakır şampiyonu oldu.


Beyaz Tebeşir spor tesislerinde oynanan U13 müsabakaları sona erdi. Birçok takımın yer aldığı ligde, mutlu sona Amed Sportif Faaliyetler ulaştı. Öneki akşam düzenlenen final maçında DSİ Spor ile karşılaşan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek Diyarbakır şampiyonu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endüstriyel atıklar da bertaraf edilecek
    1. Endüstriyel atıklar da bertaraf..
    2. Düzce’de selde kaybolan 7 kişiyi arama..
    3. Kasksız motosiklet sürücülerine ceza..
    4. Tütün yasakları sigara bırakma oranını..
    5. Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı
    6. 70 işçi yedikleri mantar çorbasından..
    7. Turkcell’in desteği ile 1836 saatte..
    8. Amed Sportif Faaliyetler U13’te..
    9. Bodrum Deniz Müzesi’ne yeni logo
    10. Mersin’de çevre sorunları masaya..
    11. Düşünce tuzakları ve beslenme..
    12. Kayseri, 2019 Gençlik Olimpik Yaz..
    13. Başkan Aras; "Bodrum’da yalnız..
    14. Serbest güreşçiler Ankara'da kampa..
    15. Antalya’da tarla temizliği kavgası: 2..
    16. Japonya'da Güney Kore'nin Tokyo..
    17. Göztepe’ye Alman panzeri
    18. Erbil saldırganı terörist HDP'li..
    19. Sınıra termal kameralı tank sevkiyatı
    20. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı..
    21. Yat Limanı’nda çevre ve görüntü..
    22. Başkentte uyuşturucu satıcılarına..
    23. İşitme engelliler ve az görme..
    24. Eximbank’tan 48,4 milyar dolarlık..
    25. Takla atarak göçmenlere mezar olan..
    26. "Türk futboluna tarihi bir anda geldim"
    27. Kızılay Düzce'deki sel bölgesine..
    28. Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu
    29. Oğlunun kestiği ağaç öldürdü
    30. Sakarya Caddesi’nin çöp konteynırları..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?