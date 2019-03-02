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Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

02 Mart 2019 Cumartesi 17:06
Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları arasında ısınma hareketleri sırasında kavga çıktı. Hakem Amed Sportif Faaliyetlerden Muhlis İstemi ve Sakaryaspor’dan Serkan Odabaşoğlu’na kırmızı kart gösterdi. Binlerce seyircinin takip ettiği ve Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya il spor güvenlik kurulu kararıyla Sakaryaspor taraftarları alınmadı.


Berk İsmail’in şutunda Oğuz ceza alanında topu elle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Oğuz da sarı kart gördü. 10. dakikada Dilaver penaltı vuruşunu gole çevirdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Sakaryaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Sakaryaspor net bir gol pozisyonunu kaçırarak başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 54. dakikada penaltı kazandı. Gökhan ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Furkan atışı gole çevirdi: 1-1. 88. dakikada yedek kulübesinde hakeme itiraz eden Amed Sportif Faaliyetli Burak sarı kart gördü. 1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından Sakaryaspor, polis eşliğinde Yeni Diyarbakır Stadyumunu terk etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu xx, Serkan Gülçer xx, Uğur Erdoğan xx


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Ömer Karancı xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Volkan Geyik xx, Oğuz Çetinkaya xx, Hasan Küçcük xx, Mansur Çalar xxx, Muhammed Burak Taşdemir ? (Dk. 9 Gökhan Lekesiz xx), Nezir Özer xx (Dk. 82 Ercan Çapar ?), Mehmet Sıddık İstemi xx (Dk. 90 Yusuf Yağmur ?), Furkan Yaman xxx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Tevfik Köse xxx (Dk. 77 Umut Sözen x), Berk İsmail Ünsal xxx (Dk. 87 İlyas Akan ?), Savaş Tağa xx, Ferhat Yazgan xx, Hakkı Can Aksu xx, Dilaver Güçlü xxx, Zahit Fındık xx, Ferit Erişçi x (Dk. 26 Hacı Ömer Doğru x), Berkay Can Değirmencioğlu xx


Kırmızı kartlar: Muhlis İstemi (Amed Sportif Faaliyetler), Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Çetinkaya, Dk. 88 Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 4 Ferit Erişçi, Dk. 10 Dilaver Güçlü, Dk. 32 Zahit Fındık, Dk. 74 Savaş Tağa(Sakaryaspor)


Goller: Dk. 54 Furkan Yaman (P.A) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 10 Dilaver Güçlü (P.A) (Sakaryaspor)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:06
  1. doğa

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