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Amed Sportif Faaliyetler futbolcu seçmesi yapacak

TFF 2.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Amed Sportif Faaliyetler futbolcu seçmesi yapacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, A takım futbolcu seçmeleri yapacak.


Teknik direktör sorununun hala devam ettiği Amed Sportif Faaliyetler’de, yeni yönetimin talebiyle A takım için futbolcu seçmeleri yapılacak. 13-17 Temmuz tarihleri arasında Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşecek seçmeler için başvurular başladı. Seçmelerde başarılı olan sporcular A takımla birlikte yeni sezon hazırlık kampına götürülecek. Burada yapılacak çalışmaların ardından beğenilen futbolcular A takıma alınacak ve resmi sözleşme imzalanacak.


Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, seçmelere katılacak olan sporcuların 11 Temmuz’a kadar başvuru yapmaları istendi. Açıklamada, şöyle denildi:


“13-17 Temmuz tarihleri arasında Talaytepe Şehmus Özer tesislerimizde A takım seçmelerimiz yapılacaktır. Başvurular 3 Temmuz’da başlayıp 11 Temmuz’da sona erecektir. Amedspor’da oynama hayali olan 1995-2002 arası yaş gruplarındaki profesyonel veya amatör sporcuları seçmelerimize davet ediyoruz. Başvuru yapmak isteyen sporcuların onaylı sağlık raporu alıp raporu başvuru sırasında görevlilerimizden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
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