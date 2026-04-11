AMEA ile Ardahan Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ve beraberindeki heyet AMEA Riyaset Heyeti binasını gezerek, Birinci Türkoloji Kurultayı’nın gerçekleştirildiği büyük salonu ve toplantı salonunu incelediler. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMEA) Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, görüşme sırasında Azerbaycan ile Türkiye arasında tarihî köklere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin günümüzde çok yönlü bir nitelik taşıdığını vurgulayarak bu ilişkilerin tarih boyunca oluşmuş ortak değerlere, kültürel bağlara ve karşılıklı güvene dayandığını, günümüzde ise tüm alanlarda, özellikle bilim ve eğitim sahasında dinamik bir şekilde geliştiğini ifade etti. Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, AMEA’nın kardeş ülkenin Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBİTAK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi akademik kuruluşlar ve birçok yükseköğretim kurumu ile yakın iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

HEBİBBEYLİ, YAPAY ZEKA VE YENİLİKÇİ PROJELERİ ANLATTI

AMEA’nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Akademinin zengin ve köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, kurulduğu günden itibaren ülkede bilimin gelişiminde öncü rol oynadığını ve bu misyonu bugün de başarıyla sürdürdüğünü anlattı. İsa Hebibbeyli, AMEA’da yürütülen güncel bilimsel araştırma alanlarına da değinerek, çağın gerekliliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin uygulanmasına özel önem verildiğini vurguladı. Özellikle yapay zekâ alanındaki araştırmaların genişletildiğini ve bu doğrultuda yenilikçi projelerin hayata geçirildiğini, ayrıca yapay zekânın beşerî ve sosyal bilimlere entegrasyonunun öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

“HEDEFİMİZ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİ VE ORTAK BİLİMSEL PROJELERİN SAYISINI ARTIRMAK”

Ardahan Üniversitesi Rektörü Öztürk Emiroğlu ise konuşmasında, yönettiği yükseköğretim kurumunun faaliyetleri, gelişim stratejisi ve uluslararası ilişkileri hakkında kapsamlı bilgi verdi. Rektör Emiroğlu, üniversitenin temel hedeflerinden birinin uluslararası iş birliğini genişletmek ve ortak bilimsel projelerin sayısını artırmak olduğunu ifade etti. Öztürk Emiroğlu ayrıca, üniversite bünyesindeki bilim insanlarının Güney Kafkasya bölgesinin arşivlerinde Ardahan ile ilgili tarihî materyallerin araştırılmasına özel ilgi gösterdiklerini belirtti.

Bu tür çalışmaların bölgenin tarihî geçmişinin daha derinlemesine incelenmesine ve ortak kültürel mirasın ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Emiroğlu bu doğrultuda AMEA ile yapılacak iş birliğinin özellikle önemli olduğunu ifade etti. Görüşme sırasında taraflar arasında yakın zamanda karşılıklı iş birliği mutabakat zaptının imzalanması konusu da ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu anlaşma çerçevesinde tarih, arkeoloji, edebiyat ve diğer beşerî ve sosyal bilimler alanlarında ortak araştırmalar yapılması, bilimsel konferansların düzenlenmesi ve ortak yayınların hazırlanmasına ilişkin planlamalar üzerinde duruldu. Ayrıca genç araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin karşılıklı değişim programlarına katılımı da masaya yatırıldı.