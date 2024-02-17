  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti! İşte yeni hali...

Erzincan'da arama kurtarma çalışmaları için özel cihaz! 400 bin kamyon gerekiyor

ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı

İngiliz kâşifin gemisi tehlikeli yolculukta batmıştı! Dev enkazı bulundu diyerek dünyaya ilan ettiler!

Altın madeni faciası soruşturmasında yeni gelişme

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü! Özgür Özel'e 'ahlaksızlık' göndermesi

Dolar seçim sonrası 20 TL mi olacak? Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tahminini açıkladı

Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama

Petrol baskı gördü! Akaryakıt fiyatları: 16 Şubat 2023 benzin fiyatı, mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir
Teknoloji AMD işlemcili bilgisayar kullananlar dikkat! Tehlike altındasınız
Teknoloji

AMD işlemcili bilgisayar kullananlar dikkat! Tehlike altındasınız

Yeniakit Publisher
2024-02-17 07:38:00 - 2024-02-17 07:39:06
AMD işlemcili bilgisayar kullananlar dikkat! Tehlike altındasınız

AMD’nin Zen 1, Zen 2, Zen 3 ve Zen 4 mimarili işlemcilerini etkileyen yeni güvenlik açıkları keşfedildi. AMD, ilgili açıkların ciddiyetini “yüksek” olarak listelerken yamalar da yayınlanma aşamasında.

Son birkaç yılın AMD Ryzen işlemcilerine sahip tüm kullanıcıların BIOS yazılımlarını kontrol etmeleri ve güncellemeleri tavsiye ediliyor. Zira AMD, sunucu, masaüstü, iş istasyonu, HEDT, mobil ve gömülü Zen CPU'ları etkileyen dört ciddi güvenlik açığının varlığını doğrulayan ayrıntılı ve uzun bir tablo yayınladı. Son BIOS güncellemelerinin açıkların hepsini olmasa da çoğunu giderdiği/hafiflettiği aktarılıyor.

Zen 1, Zen 2, Zen 3 ve Zen 4 mimarilerinde açık keşfedildi

CPU mimarilerinde güvenlik açıklarının ortaya çıkması şaşırtmıyor, ancak bu kez AMD görünüşe göre çok daha büyük bir şey keşfetti. Zen 1, Zen 2, Zen 3 ve Zen 4 mimarilerini etkileyen AMD'nin kabul ettiği dört güvenlik açığı da yüksek önem derecesine sahip olarak işaretleniyor. AMD'ye göre bu açıklar kullanılarak isteğe bağlı kodların yürütülmesi mümkün. Açıklardan etkilenen işlemci aileleri arasında AMD Ryzen 3000, Ryzen 5000, Ryzen 7000, Ryzen 4000, Ryzen Threadripper, EPYC serisi, gömülü ve mobil işlemciler bulunuyor.

AMD güvenlik açıklarını dörde ayırsa da görünüşe göre hepsi SPI arayüzünüzü karıştırmaya dayanıyor. Böylece hizmet reddi, isteğe bağlı kodların yürütülmesi ve sisteminizin bütünlüğünün bozulması gibi kötü niyetli faaliyetlere yol açıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen güvenlik açıklarından korunmak için AMD, etkilenen sistemlerin mevcutta bulunan en yeni BIOS sürümlerine güncellenmesini öneriyor.

Ryzen 3000 serisi masaüstü CPU'ları, 4000 serisi mobil APU'ları, gömülü V2000 çipleri veya V3000 sistemleri olanlar, henüz yama çıkmadığı için önümüzdeki birkaç ay boyunca açıklara karşı savunmasız olacak. Nisan’a kadar tüm etkilenen sistemler için AGESA güncellemesi yayınlanacak. Diğer tüm Zen işlemciler, ilgili düzeltmeleri 2023 ortası ile bu ayın başları arasındaki güncellemelerde aldı. 2. nesil Epyc işlemciler için, geçen yılki Zenbleed saldırısını hafifleten güncelleme yeni güvenlik açıklarına karşı da koruma sağlıyor. Dolayısıyla 2023 ortasından itibaren BIOS güncellemesi yapmadıysanız, yapmanızı tavsiye ederiz.

Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi
Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canon’dan devrim, dünyaya duyurdular: işlemci üretiminde ABD'de ambargo sonrası Çin için çıkış yolu litografi

Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı
Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Teknoloji

Dünyanın en güçlü işlemcisi için yarış başladı

Huawei, ABD'ye bela olmaya devam ediyor! Apple’a rakip işlemci
Huawei, ABD'ye bela olmaya devam ediyor! Apple’a rakip işlemci

Teknoloji

Huawei, ABD'ye bela olmaya devam ediyor! Apple’a rakip işlemci

Anlaşma tamam! İşte Galaxy S25'in yeni işlemcisi
Anlaşma tamam! İşte Galaxy S25'in yeni işlemcisi

Teknoloji

Anlaşma tamam! İşte Galaxy S25'in yeni işlemcisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23