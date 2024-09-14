Amcasını özlemiş… Küçük Öcalan’ı da İmralı'ya atalım hasret gidersin!

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın dışarıdaki terör sevici yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek istediğini söyledi.

40 bin şehidin kanı elinde bulunan terör örgütü PKK’ya Meclis’te sözcülük Ömer Öcalan, Abdullah öcalana sözde tecrit uygulandığını ifade ederek, “Normal infaz mevzuatına göre, 15 günde bir aile görüşü, telefon hakkı ve savunma hakkı çerçevesinde avukatlarıyla görüşme hakkına sahiptir. Maalesef 42 aydır hiçbir görüşme yok, haber alamıyoruz. Yanında bulunan 3 arkadaşından da haberimiz yok. Ben amcam Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek istiyorum." dedi.