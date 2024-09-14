  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Amcasını özlemiş… Küçük Öcalan’ı da İmralı'ya atalım hasret gidersin!
Gündem

Amcasını özlemiş… Küçük Öcalan’ı da İmralı'ya atalım hasret gidersin!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 01:57:00 -
Amcasını özlemiş… Küçük Öcalan’ı da İmralı'ya atalım hasret gidersin!

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Partili Ömer Öcalan "Amcamla görüşmek istiyorum" dedi.

İmralı Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın dışarıdaki terör sevici yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek istediğini söyledi.

40 bin şehidin kanı elinde bulunan terör örgütü PKK’ya Meclis’te sözcülük Ömer Öcalan, Abdullah öcalana sözde tecrit uygulandığını ifade ederek, “Normal infaz mevzuatına göre, 15 günde bir aile görüşü, telefon hakkı ve savunma hakkı çerçevesinde avukatlarıyla görüşme hakkına sahiptir. Maalesef 42 aydır hiçbir görüşme yok, haber alamıyoruz. Yanında bulunan 3 arkadaşından da haberimiz yok. Ben amcam Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek istiyorum." dedi.

 

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş
"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş

Gündem

"Türkiye'nin ömrü uzun değil" demişti! Haddini ve boyunu aşan Öcalan'a soğuk duş

PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!
PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Siyaset

PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!
Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

Gündem

Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler
Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

Gündem

Ömer Öcalan Rum basınına öttü! Skandal sözler

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

oflu baba

AMCANINDA SENINDE ... TURKIYEYE YAZIKLAR OLSUN,KI 50 BIN TURKU OLDUREN  BESLIYOR BENI ZIYARETINE BES DAKIKALIGINA ALSINLAR  BIKTIK USANDIK PKK,LI S.SIZLERDEN. 

Dava

Başlarım senin aşağılık ermeni tohumu bebek katili, Amerika ve AB tasmalı amcana da, sana da! İnsanlığın yüz karası, pislikler!!! Atın bu .. çocuğu teröristleri bir daha gün yüzü göremeyecekleri 2 metrekarelik zindanlara!
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23