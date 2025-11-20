  • İSTANBUL
İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Amca, yeğenini bıçakladı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, henüz açıklanmayan bir sebeple, amcasının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ü., amcası R.Ü.'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan amca R.Ü.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

