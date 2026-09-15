Amca ile yeğen kavga etti, kavgayı ayıran genç öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum'da amca ile yeğeni arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 24 yaşındaki Celal Atakan, tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayda yeğen yaralanırken, şüpheli amca gözaltına alındı.
Çorum'un merkeze bağlı Ömerbey köyünde 26 yaşındaki M.Ş. ile amcası İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ş., tüfekle ateş açtı.
Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 24 yaşındaki Celal Atakan ile M.Ş., tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
24 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Bacağından yaralanan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına aldı.