Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!
İstanbul Bahçelievler’de ambulansın hasta taşımadığını iddia eden genç, gördükleri karşısında saçmaladı.
İstanbul Bahçelievler’de trafikte yol vermediği ambulansı sinirlenip durduran vatandaş şoku yaşadı. Ambulans şoförü gence kapıyı açınca bir anda saçmalamaya başladı.
Şoför vatandaşı yanına alarak ambulansın arka kapısına getirdi ve kapıyı açtı. Gördükleri karşısında şaşıran vatandaş, hastayı görünce, hastanın yanındaki ilk yardım uzmanına “acelesi var mıydı?” diye sordu. Ardından “niye sinyal vermiyorsun bu kadınla ne alakası var sinyalin?” diyen genç sosyal medyada viral oldu. İşte o görüntüler…
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