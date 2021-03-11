Ambulansın da aralarında bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.
Çorum'a hasta bıraktıktan sonra Ordu'ya dönen Sinan Gülen'in kullandığı 52 FJ 017 plakalı ambulans, Samsun Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'nda, İbrahim Yılmaz idaresindeki 55 AAR 731 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu, Cemil Köksal yönetimindeki 55 ADG 716, Musa Çıkrık'ın kullandığı 34 KC 8386 ve Metin Dinç kontrolündeki 55 AAY 10 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.
Kazada, ambulansta görevli sağlık çalışanları Elif Alacak Ferman (28) ile Ayşenur Sarıtaş (33) ve Köksal'ın kullandığı araçtaki Bayram Özdemir (38) yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.