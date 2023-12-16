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Yerel Ambulans ve kamyonet şarampole devrildi!
Yerel

Ambulans ve kamyonet şarampole devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 19:17:00 -
Ambulans ve kamyonet şarampole devrildi!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ö.A. idaresindeki ambulans, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yağışlı havada şarampole devrildi.

Aynı güzergahta seyir halindeki kamyonetin sürücüsü A.K. devrilen ambulansın yakınında fren yaptı. Kamyonet de şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlıkçılar Behzat B. ve Adıgül G. ile kamyonetteki Emir G. ve Burak S. yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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