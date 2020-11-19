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Aktüel Ambulans uçak, Suriye'den getirilen kalp hastası 2 bebek için havalandı
Aktüel

Ambulans uçak, Suriye'den getirilen kalp hastası 2 bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:54:47 -
Ambulans uçak, Suriye'den getirilen kalp hastası 2 bebek için havalandı

HATAY (AA) - Suriye'den tedavileri için Hatay'a getirilen kalp hastası 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 5 aylık Hüseyin El Hamdi ile Afrin bölgesinden 25 günlük Mütez Çoban, acil kalp rahatsızlıkları nedeniyle ambulansla Hatay'a getirildi.

Burada ilk kontrolleri yapılan 2 bebek, Hatay Havalimanından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü.

Bebeklerin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edileceği öğrenildi.

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