Ambulans uçak, Suriye'den getirilen kalp hastası 2 bebek için havalandı
HATAY (AA) - Suriye'den tedavileri için Hatay'a getirilen kalp hastası 2 bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 5 aylık Hüseyin El Hamdi ile Afrin bölgesinden 25 günlük Mütez Çoban, acil kalp rahatsızlıkları nedeniyle ambulansla Hatay'a getirildi.
Burada ilk kontrolleri yapılan 2 bebek, Hatay Havalimanından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü.
Bebeklerin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edileceği öğrenildi.