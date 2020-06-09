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Aktüel

Ambulans uçak kalp hastası Nazdar bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:52:19 -
Ambulans uçak kalp hastası Nazdar bebek için havalandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kalp-damar hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin pediatri bölümünde tedavi gören 3 aylık Nazdar Erdoğmuş'un, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi uygun görüldü.

Ambulansla Kayseri Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla İstanbul götürüldü.



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