Ambulans TIR'a çarptı! Acı haber geldi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ambulans, hasta bıraktığı Ankara'dan dönerken kaza yaptı. Muhammet Emin Cömert (27) idaresindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir şirkete ait ambulans, Sivas-Ankara karayolunun Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında önünde seyreden S.Y'nin kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Hemşireden acı haber

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cömert ve hemşire Şuheda Tunca (24), sıkıştıkları ambulanstan ekiplerce çıkartılarak Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Tunca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Cömert, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Bu arada, aynı bölgede şarampole kayarak yoldan çıkan bir başka TIR'ın sürücüsü Hasan Hüseyin Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tipi nedeniyle aracının kontrolden çıktığını söyledi.

Görgü tanığı anlattı

Kazaya da şahit olduğunu belirten Kahraman, S.Y. yönetimindeki TIR'ın yavaşladığını, o sırada ambulansın çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.