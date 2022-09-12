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Gündem Ambulans şoförüne Allah ne verdiyse giriştiler! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz
Gündem

Ambulans şoförüne Allah ne verdiyse giriştiler! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz

İstanbul Esenyurt’ta ambulans şoförü, kız kardeşine verdiği 10 bin TL’yi geri almak isteyince eniştesi ve akrabaları tarafından öldüresiye dayak yedi. Kafasına demir çubuk vurularak saldırıya uğrayan adam, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 12:31:00 -
Ambulans şoförüne Allah ne verdiyse giriştiler! Sebebini tahmin bile edemeyeceksiniz

İstanbul Esenyurt’ta ambulans şoförü, kız kardeşine verdiği 10 bin TL’yi geri almak isteyince eniştesi ve akrabaları tarafından öldüresiye dayak yedi. Kafasına demir çubuk vurularak saldırıya uğrayan adam, güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre 3 ay önce kız kardeşine yaklaşık 10 bin TL para veren ambulans şoförü Birol Güneş, geri almak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra eve gelen kız kardeşinin eşi ve kardeşleri, Güneş’i ve babasını öldüresiye dövdü. Dışarı çıkarak sokaktaki bir pastaneye giren Güneş, polisi arayarak yardım istedi. Güneş, burada da darp edilmekten kurtulamazken, demir çubuk ve tekmelerle saldırıya uğradı.
Olay sonrası pastaneye polis ekipleri gelirken Güneş, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o dehşet verici anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Önce tekmelediler, sonra sopayla dövdüler

Konu ile ilgili konuşan ambulans şoförü Güneş, “Kız kardeşimle aramızda para alıp verme mevzusu vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde ona 10 bin liraya yakın para vermiştim. Ben bu parayı geri istediğim zaman aramızda ufak bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni eşime şikayet edeceğim. Gelip seni dövecek’ dedi. Babamı almaya gidip eve geri geldim. Eve girer girmez beni ve babamı darp ettiler. Daha sonra sokaktaki pastaneye gittim. Orada tekrardan beni öldüresiye dövdüler. Kardeşinin de evinde ruhsatlı silahı vardı, yanında getirmiş. Pastaneden de tam dışarı çıktığım esnada üzerime koşuyorlardı. Ben de polislerin gelmesini bekledim. Polis ekipleri gelene kadar, ağabey-kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler. Şu anda ben darp raporu aldım. Bu şekilde işe de gidemem” dedi.

 

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Yorumlar

Uğur

Bu adamcağızın kızkardeşi bizim sülaledeki bazı kardeşlerden betermiş. Eniştesi olacak dangalak da tam bir karı köylü ezik magandaymış. Güya erkeksi erkek, adam dövüyor, ama tam bir karı-perest minnoş gibi bunu bir karının emriyle yapıyor! Gerçi bizim sülaledekilerin en az bir tanesi de aç gözlülükle ağabeyine darp girişiminde bulunmak istedi, ama öyle magandalık bizim geleneksel ve mahalli kültürümüze çok aykırı idiğinden cesaret edemedi. Yoksa bir daha insan içine çıkacak yüzü olmazdı.
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