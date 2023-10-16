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Aktüel Ambulans kaza yaptı, yaralılar var
Aktüel

Ambulans kaza yaptı, yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:04:00 -
Ambulans kaza yaptı, yaralılar var

Van’da bariyere çarpan ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Van’da bariyere çarpan ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı. 
Kaza, Van- Hakkari kara yolunun 20'inci kilometresindeki Gürpınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Van'a hasta nakli yapan 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans, yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada ambulans şoförü, 2 sağlık çalışanı ve hasta yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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