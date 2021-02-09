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Aktüel Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Aktüel

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:22:00 -
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden hasta alan Yasin Kaldı (22) idaresindeki 68 ABB 077 plakalı ambulans, Otogar Kavşağı'nda Ali Çelebi (25) kontrolündeki 58 FF 929 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile sağlık personelleri Rumeysa Çubukçu (25), Dilara Yılmaz (25) ve ambulanstaki hasta Hasan Diker yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

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