  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ambulans ile midibüs birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Ambulans ile midibüs birbirine girdi: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir hastaneye ait ambulans ile servis midibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 20:58:00 -
Ambulans ile midibüs birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi Kanuni Caddesi kavşağında meydana geldi. İhsan Ç'nin kullandığı 07 MPE 89 plakalı ambulans ile Mehmet D.'nin kullandığı 07 C 82158 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans şoförü İhsan Ç. ile midibüsünde bulunan Aysun Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Kazaya karışan Midibüs sürücüsü Mehmet D., "Otelden çıktık dağıtıma gidiyorduk. Köprünün üzerinde yavaşladım haliyle. Buradan geçerken birden ambulansı gördüm. Sola kaçmaya çalıştım ama arabanın ortasından vurdu. Çok şükür ağır yaralımız yok" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23