Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı Bingöl’ün Solhan ilçesindeambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesindeambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi D-300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. yönetimindeki 49 AD 767 plakalı hafif ticari araç tali yoldan D-300 kara yoluna çıkarken Hazarşah köyünden hasta alan T.Y. yönetimindeki ambulans ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yarılardan 4’ü ilçedeki hastanede, 2’si ise Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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