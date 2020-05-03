Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti! Sıcak gelişme

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın çiftçi N.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, AA muhabirine, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Ne olmuştu?

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan C.Y. (54) kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması nedeniyle Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.’nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

Kayıkla ulaşıldı

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahalleliden köprü talebi

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşananları anlatarak, "Kara ambulansı barajdan dolayı mahallemize gelemiyor. O nedenle hava ambulansı talep ettim. Yaklaşık 25 dakika sonra hava ambulansı geldi. Geniş bir harman vardı, oraya inebileceğini düşündüm ancak uygun görülmedi. Yan tarafta bir tarla vardı, hava ambulansı oraya inmek için anons yaptı. Ancak tarla sahipleri ‘olmaz, buğdayım ekili, zarar görür’ deyince helikopter inemedi. Hava ambulansı hastayı alamayınca 112’ye bildirdi. Hastamızı kayıkla karşı tarafa geçirdik. Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz” dedi.