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Aktüel Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 16:33:29 -
Ambulans helikopter kazada yaralanan tır sürücüsü için havalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sarıkaya yönetimindeki 06 GE 2358 plakalı tır, Yedioluk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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