  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 20:51:00 -
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Kalp ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Osman Yaşar'ın yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Yaşar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Yaşar, daha sonra helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23