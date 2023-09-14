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Gündem Ambulans helikopter, bu kez Bingöl'de imdada yetişti
Gündem

Ambulans helikopter, bu kez Bingöl'de imdada yetişti

Yeniakit Publisher
2023-09-14 17:56:00 - 2023-09-14 17:57:11
Ambulans helikopter, bu kez Bingöl'de imdada yetişti

Bingöl'de köyde rahatsızlanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

 

BİNGÖL

Bingöl'ün Genç ilçesinde, köyde rahatsızlanan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 88 kilometre uzaklıktaki Sağgöze köyünde yaşayan 79 yaşındaki Hasan Mutlu, bulantı, kusma ve ishal yaşadı.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından köye kara yoluyla ulaşımın yaklaşık 1,5 saat sürmesiyle nedeniyle bölgeye ambulans helikopter gönderildi.

Mutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle yaklaşık 15 dakika içinde Bingöl Devlet Hastanesine götürüldü.
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