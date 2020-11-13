Ambargoyu millî sanayi ile aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan’ın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Erdoğan, açılıştan önce sergilenen sistemlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonra tören alanına geçen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Koral Elektronik Harp Sistemi’nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi’ni başlatıyoruz.



ARTIK UZAYDA BİLE VARIZ



Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık. Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir.



ASELSAN CARİ AÇIĞI DA KATKI SAĞLIYOR



Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Cari açığımızı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.” Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan tesisler ile Aselsan Yerleşkesi’nde bulunan caminin açılışını video bağlantı yöntemiyle gerçekleştirdi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çeşitli hediyelerle birlikte Fatih Sultan Mehmed Han’ın kullandığı kalkanın bir modifiyesi de hediye edildi.