  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ambargoyu millî sanayi ile aştık
Gündem

Ambargoyu millî sanayi ile aştık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayine ilişkin, “Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:37:00 -
Ambargoyu millî sanayi ile aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan’ın Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katıldı. Erdoğan, açılıştan önce sergilenen sistemlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonra tören alanına geçen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır. Koral Elektronik Harp Sistemi’nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi’ni başlatıyoruz.

ARTIK UZAYDA BİLE VARIZ

Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak. Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık. Savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruluşların yakın ve samimi bir iş birliği içinde hareket etmesi, Ar-Ge derinliği ve verimlilik bakımından önemlidir.

ASELSAN CARİ AÇIĞI DA KATKI SAĞLIYOR

Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Cari açığımızı minimize etmede savunma sanayinin rolü asla inkar edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.” Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan tesisler ile Aselsan Yerleşkesi’nde bulunan caminin açılışını video bağlantı yöntemiyle gerçekleştirdi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çeşitli hediyelerle birlikte Fatih Sultan Mehmed Han’ın kullandığı kalkanın bir modifiyesi de hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi
Gündem

İP’i yırtacak görüntüler ortaya çıktı! İbrahim Kaboğlu'nun sözleri Meral Akşener'i ele verdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’nin CHP, HDP ve Saadet Partisi'yle birlikte bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığını..
Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok
Gündem

Yiğit Bulut: Bu işin şakası yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Google'a kesilen ceza ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay