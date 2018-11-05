0553 313 94 23
impression

'Ambargo kararı yeniden gözden geçirilmeli'

Kurtulmuş, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin, "Uygulanacak ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır." açıklamasını yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:46
'Ambargo kararı yeniden gözden geçirilmeli'

Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaretinde,  gazetecilerin ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ülkelerin başka ülkelere uyguladığı ambargonun geçmiş dönemlerde  netice vermediğini dile getiren Kurtulmuş, ABD'nin uygulamaya başladığı  ambargodan İran halkının olumsuz yönde etkilenmemesini temenni ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin hangi muafiyetlere sahip olacağının önümüzdeki zaman  diliminde ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Zaten Türkiye başta petrol ve  doğal gaz anlaşması olmak üzere İran ile o malları almasa bile ödeme  mecburiyetinde olduğu bir anlaşmayı çoktan imzalamış durumda. Dolayısıyla İran  ile ikili ticaretimizin böyle bir ambargodan etkilenmemesini dileriz." diye  konuştu. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Birtakım siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu tür  ambargoların, ambargo tehditlerinin, aslında siyasi kararları etkilemekten öte,  doğrudan doğruya ülkenin halklarını  etkilediği bir gerçektir. Bu ambargonun İran  halkını olumsuz yönde etkilememesini temenni ederiz. Daha doğrusu, hiçbir ülkenin  başka bir ülkeye uygulayacağı ambargonun, o ülke halklarına zarar vermemesi esas  olmalıdır. Birleşmiş Milletlerin alacağı kararların uluslararası hukuk bakımından  doğru olduğunu düşünürüz yoksa filanca ülkenin filanca ülkeye ambargo  yaptırımının uluslararası hukuk tarafından da gözden geçirilmesi lazım.  Kaldı ki  geçmişteki bu tür ambargo uygulamalarının ülkeler arasındaki siyasi farklılıkları  elimine etmek bakımından da bir faydası olmadığı ortaya çıkmıştır. İran'a, Kuzey  Kore'ye yapılan uygulamaların aslında siyasi bakımdan da bir sonuç vermediği  ortada. Uygulanacak ambargonun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyeceğini  düşünüyor ve bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Ambargo kararı genel olarak  yeniden gözden geçirilmesi gereken bir karardır."

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi  alan Kurtulmuş, parti binasında il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kadrosuyla  istişare toplantısı yaptı.

Kurtulmuş, ayrıca Nevşehir Belediyesince yapılan Millet  Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:46
  1. Nevşehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler akıbetlerine doğru koşuyorlar
    1. Dilipak: AK Parti'deki AKP'liler..
    2. Dışişleri'nden Irak'taki terör..
    3. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'dan..
    4. Resmen açıkladı! AK Parti'nin ilk..
    5. Cambaz'ın oğlundan 'Cihangir İslam'..
    6. Yaklaşık 4,5 milyar insan, içme suyu..
    7. Rusya'da köprü çöktü: 2 kişi öldü
    8. Donald Trump: Bombalarımız değil..
    9. Şırnak merkezli FETÖ operasyonunda 10..
    10. Domenico Tedesco'dan Galatasaray..
    11. Bakan Hulusi Akar'dan Libya'da önemli..
    12. Amerika, İran yaptırımları ile ilgili..
    13. Aydın'da FETÖ operasyonu! Muvazzaf..
    14. Salon bir anda buz kesti! Pompeo'yu..
    15. AK Parti ilk günkü başvuru sayısını..
    16. 'İki tarafta da her zamankinden daha..
    17. Elektrik akımına kapılan gence son..
    18. Belhanda'ya Monaco ve Borussia..
    19. Galatasaray 275. Avrupa maçına..
    20. Sahte kimlikle yakalandı! Şok gerçek..
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü