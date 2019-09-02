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Ambalajda ihracat artıyor ithalat düşüyor

Türkiye’de cari fazla veren sektörler arasında yer alan ambalaj sektörünün ülke ekonomisine katkısı artarak devam ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Ambalajda ihracat artıyor ithalat düşüyor

Türkiye’de cari fazla veren sektörler arasında yer alan ambalaj sektörünün ülke ekonomisine katkısı artarak devam ediyor. Sektörün ilk 6 aydaki ihracatı miktar bazında yüzde 11, değer bazında ise yüzde 1 artarken, ithalat yüzde 20 düştü. Böylece sektör 6 ay sonunda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 918 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.


Ambalaj sektörü, 2018 yılının ilk 6 ayında 1,13 milyon ton olan ambalaj ihracatını 2019 ilk yarıda yüzde 11 artışla 1,26 milyon tona çıkarırken, değer bazında ise yüzde 1 artışla 2 milyar 323 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalatta ise dikkat çekici bir azalma yaşandı. 2018 yılının ilk 6 ayında 900 bin ton olan ambalaj ithalatı 2019’un aynı döneminde 720 bin ton olarak gerçekleşti. Değer olarak bakıldığında da ithalat yüzde 20 azalışla 1 milyar 767 milyon dolardan 1 milyar 405 milyon dolara geriledi.


Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 539 milyon dolardan 918 milyon dolara yükseldi. Türkiye bu yıl en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya’ya ihracat yaparken, en fazla ithalatı Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa’dan gerçekleştirdi.


Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün cari açığa yaptığı pozitif katkının artarak devam ettiğini söyledi. Sektörde ikinci yarının özellikle ihracat tarafında daha iyi geçmesini beklediklerini kaydeden Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
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